В кабмине поддержали законопроект о запрете курения кальяна в кафе

В кабмине поддержали законопроект о запрете курения кальяна в кафе

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий курение кальянов и вейпов в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

«Проект закона одобрен правительством России, и теперь все это входит уже в систему законодательного процесса», — подчеркнул Рязанский.

По его словам, если закон будет принят, то на кальяны, электронные сигареты и вейпы будут распространяться те же ограничения, что и на табачные изделия.

Рязанский отметил, что ранее вносили подобную инициативу, однако тогда правительство и Минздрав посчитали, что она не имеет отношения к табачному закону. Тогда сенаторы подготовили отдельный закон, который относил кальяны в категорию средств доставки никотина. Позднее Минздрав поменял позицию и объявил о необходимости внести изменения в антитабачный закон.