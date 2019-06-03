В столице Судана один человек погиб при разгоне военными лагеря оппозиции

В столице Судана один человек погиб при разгоне военными лагеря оппозиции

Суданские военные начали разгонять палаточный лагерь оппозиции в Хартуме, в результате чего один человек погиб и еще несколько получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей.

По словам корреспондента телеканала, армия Судана 3 июня начала разгон оппозиционного лагеря у штаб-квартиры Министерства обороны страны. «Слышны звуки стрельбы», — добавил журналист.

Reuters со ссылкой на заявление оппозиции передает, что протестующие назвали разгон лагеря «кровавой расправой» и призвали суданский народ прийти им на помощь.

Военный совет Судана и представители оппозиции 15 мая пришли к соглашению об установлении в стране трехлетнего переходного периода.