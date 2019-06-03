Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

В текущем году праздник выпадает на среду. В ведомстве также напомнили, что во вторник, 11 июня, рабочий день будет сокращен на один час, так как он считается предпраздничным.

В итоге россияне будут трудиться в июне 19 дней, а отдыхать — 11.

Ранее ведомство отмечало, что в текущем году у россиян появится возможность отдохнуть более двух дней подряд в ноябре — по случаю Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.