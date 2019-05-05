Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходных

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходных

Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

В ведомстве напомнили, что рабочими будут 6,7 и 8 мая, а затем россиян ожидают четыре выходных дня подряд: с 9 по 12 мая включительно.

Кроме того, в Роструде добавили, что 8 мая продолжительность рабочего дня сократится на час.

Ранее ведомство отмечало, что в следующий раз у россиян появится возможность отдохнуть более двух дней в ноябре — по случаю Дня народного единства.

