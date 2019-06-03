Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

По итогам 2018 года 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. К такому выводу пришли эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС по итогам исследования, с которым ознакомились «Известия».

Согласно данным издания, в опросе участвовали 1,6 тыс. работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп.

Результаты исследования показали, что по итогам прошедшего года у 62,5% россиян зарплаты не изменились. При этом доход вырос у 19,2% граждан, говорится в исследовании. Отмечается, что 41,4% опрошенных заявили об увеличении трудовой нагрузки, у 52% респондентов она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась.

При этом данные РАНХиГС с официальными цифрами Ростата об увеличении заработка на 9,4% по итогам года в среднем по стране расходятся. В частности, согласно данным Ростата, средняя зарплата в марте 2019 года составила 46,3 тыс. рублей. В 2018 году этот показатель достиг 42,3 тыс. рублей. Отсюда следует, что заработок россиян в 2019 году вырос на 9,4%, говорится в исследовании.

Как показали данных Росстата в апреле текущего года, майские указы» Путина о повышении зарплат бюджетников выполнены в 16 регионах из 85, ранее выяснил РБК. В частности, указания были выполнены во Владимирской, Ленинградской, Пензенской, Брянской, Тамбовской, Вологодской, Волгоградской, Нижегородской, Саратовской, Новосибирской, Тюменской областях, а также в Ставропольском и Алтайском крае, Татарстане, Чувашии и в Бурятии.

Как следовало из подсчетов, во всех остальных российских регионах формально «майские указы» не были выполнены хотя бы по одной категории бюджетников.