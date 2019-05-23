Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Более 80% россиян признались, что даже не интересуются условиями, которые предлагают другие банки в сегменте зарплатных проектов, выяснил опрос «Левада-центра»

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром». Об этом пишет в четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Согласно опросу, только 29% работников хотели бы иметь возможность переводить средства в любой банк без подачи заявления работодателю (например, из-за опасений негативной реакции), 64% к такой возможности относятся безразлично.

66% работников сообщили, что при трудоустройстве на текущее место работодатель не предоставил им альтернативы, предложив им только один банк для получения зарплаты. 2% затруднились ответить, остальные считают, что выбор у них был.

При этом 39% опрошенных признались, что при использовании зарплатной карты сталкивались с высокими комиссиями при снятии наличных в банкоматах сторонних банков, при переводе средств на карты других банков, с отсутствием бонусов и слабой развитостью сети банкоматов зарплатного банка.