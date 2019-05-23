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Финансы ,  
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Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Более 80% россиян признались, что даже не интересуются условиями, которые предлагают другие банки в сегменте зарплатных проектов, выяснил опрос «Левада-центра»
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром». Об этом пишет в четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Согласно опросу, только 29% работников хотели бы иметь возможность переводить средства в любой банк без подачи заявления работодателю (например, из-за опасений негативной реакции), 64% к такой возможности относятся безразлично.

66% работников сообщили, что при трудоустройстве на текущее место работодатель не предоставил им альтернативы, предложив им только один банк для получения зарплаты. 2% затруднились ответить, остальные считают, что выбор у них был.

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При этом 39% опрошенных признались, что при использовании зарплатной карты сталкивались с высокими комиссиями при снятии наличных в банкоматах сторонних банков, при переводе средств на карты других банков, с отсутствием бонусов и слабой развитостью сети банкоматов зарплатного банка.

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Закон об отмене «зарплатного рабства» в России действует с 2014 года. Согласно ему все работающие жители страны могут самостоятельно выбирать банк, на счет в котором им будет переводиться зарплата. В начале 2019 года проблему вновь подняли частные банки, которые пожаловались на монопольную ситуацию в сегменте зарплатных проектов, при которой частные банки остаются в стороне. Они предложили создать единый расчетный центр, который будет начислять зарплаты на карты банков, которые удобны гражданам.

Однако ЦБ выступил против этой инициативы, заявив, что в подобных предложениях «больше минусов, чем плюсов». При этом регулятор отметил, что не считает проблему «зарплатного рабства» надуманной.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Зарплаты, Банки
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