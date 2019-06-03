Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле

Канада решила временно остановить работу посольства в Венесуэле в связи с истечением в конце июня срока действия виз у канадских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд.

Она отметила, что канадские дипломаты «больше не могут продлить визы при режиме» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Поэтому у нас не остается иного выбора, кроме как временно приостановить работу нашего посольства в Венесуэле, решение вступает в силу немедленно», — отметила она.

По словам Фриланд, консульские услуги для Венесуэлы будут оказываться в посольстве Канады в Колумбии.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась 23 января, после того как лидер оппозиции, спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом в знак несогласия с инаугурацией Николаса Мадуро и пообещал провести в стране досрочные выборы. Следом сразу несколько западных стран, включая Канаду и США, признали Гуаидо временным главой Венесуэлы. Мадуро обвинил оппозицию в попытке совершить государственный переворот, а Вашингтон — в попытке разделить Венесуэлу и разрушить ее демократию. В поддержку Мадуро высказались Россия, Турция, Куба, Боливия и Китай.

В середине апреля власти Канады ввели санкции против 43 граждан Венесуэлы. Под ограничения попали высокопоставленные чиновники, губернаторы и другие люди, вовлеченные в действия и «подрывающие демократические институты».