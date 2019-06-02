Трамп пригрозил Мексике уходом американских компаний из-за мигрантов

Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в Соединенные Штаты в том случае, если власти Мексики не положат конец незаконной миграции в США. Об этом написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

«Мексика отправляет большую делегацию для обсуждения миграционного кризиса на американо-мексиканской границе. Проблема в том, что они «разговаривают» 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров», — написал хозяин Белого дома.

Американский лидер считает, что мексиканские власти при желании могли бы решить проблему миграционного кризиса на границе двух стран. «В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!» — заключил президент.

31 мая президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин в размере 5% на все экспортируемые в США товары из Мексики. Американский лидер объяснил свои действия желанием снизить нелегальную миграцию из соседнего государства. Хозяин Белого дома предупредил, что пошлины будут повышаться до тех пор, пока поток мигрантов из Мексики не прекратится. Меры вступят в силу 10 июня.

Позже Трамп объяснил, что также пошлины вводятся в целях борьбы с наркотрафиком. От отметил, что 90% наркотиков, поступающих в Штаты, прибывает из Мексики через южную границу.

После введения санкций со стороны США в МИД Мексики пообещали дать «энергичный» ответ.