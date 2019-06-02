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СМИ узнали о планах Минюста США не обвинять Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США не предъявит обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу за его роль в утечке секретных материалов ЦРУ. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на американского чиновника и два осведомленных с делом источника.

По данным газеты, прокуроры не смогут обвинить Ассанжа в утечке по нескольким причинам. Во-первых, у правительства не будет достаточно времени на выдвижение новых обвинений. Так, согласно закону об экстрадиции обвинения нужно выдвинуть в течение 60 дней с момента первого приговора.

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Более того, из-за высокой засекреченности материалов ЦРУ не может подтвердить их подлинность. К тому же в ходе расследования может распространиться еще больше секретных данных.

В конце мая стало известно, что максимальное наказание, которое теперь может грозить Ассанжу в США, составляет 175 лет тюрьмы. Среди предъявленных ему обвинений — незаконная публикация имен секретных источников, которые предоставляли информацию американским дипломатам по всему миру, а также помощь бывшему военному аналитику разведки в армии США Брэдли Мэннингу в получении доступа к секретным документам.
 

Теги: Минюст США, обвинение, Джулиан Ассанж, утечка, ЦРУ
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