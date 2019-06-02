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Трамп опроверг сообщения СМИ об оскорблениях в адрес Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что никогда не называл Меган Маркл противной, опровергнув сообщения СМИ.

«Я никогда не называл Меган Маркл противной. Это выдумали лживые СМИ», — написал он.

Трамп усомнился, что американский телеканал CNN, газета The New York Times и другие СМИ принесут ему извинения за распространение данной информации.

Ранее сообщалось, что президент США в интервью британской газете The Sun назвал супругу принца Гарри, герцогиню Сассекскую Меган Маркл, противной (nasty).

Дональд Трамп 3–5 июня посетит Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II. В конце мая стало известно, что Меган Маркл не будет участвовать в программе его визита, а останется дома с недавно рожденным сыном.

Будучи американской гражданкой, Меган Маркл активно поддерживала Хиллари Клинтон на выборах президента страны в 2016 году, называя Трампа женоненавистником.
 

Теги: Дональд Трамп, опровержение, оскорбление, Меган Маркл
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