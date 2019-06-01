Трамп назвал Меган Маркл «противной»

Дональд Трамп в интервью британской газете The Sun назвал супругу принца Гарри, герцогиню Сассекскую Меган Маркл «противной» (nasty).

Президент США 3-5 июня будет находиться в Великобритании с визитом по приглашению королевы Елизаветы II. Изначально в ходе поездки он должен был в том числе встретиться с Маркл, однако позднее стало известно, что она останется дома с недавно рожденным сыном.

Во время интервью журналист спросил Трампа о высказываниях будущей герцогини во время президентской кампании 2016 года в США. Маркл среди прочего называла его «женоненавистником», обещала проголосовать за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и собиралась переехать в Канаду в случае победы Трампа.