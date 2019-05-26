СМИ узнали о проведении приема в честь Трампа в Лондоне без Меган Маркл

СМИ узнали о проведении приема в честь Трампа в Лондоне без Меган Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл в связи с недавним рождением сына не будет участвовать в программе визита президента США Дональда Трампа в Великобританию по приглашению Елизаветы II. Об этом сообщает газета Daily Express.

По данным газеты, Меган Маркл будет находиться дома с ребенком Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором, которого она родила 6 мая. При этом отмечается, что и принц Гарри будет отсутствовать на торжественном банкете по случаю приезда Дональда Трампа и его супруги Меланьи. Он присоединится к королевской семье лишь во время частного обеда с американским лидером в Букингемском дворце.

Издание напомнило, что Меган Маркл, родившаяся в США, была хорошо известна своими либеральными взглядами. Будучи американской гражданкой, она активно поддерживала Хиллари Клинтон на выборах президента страны в 2016 году и называла Трампа «женоненавистником».

Визит Дональда Трампа в Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II состоится с 3 по 5 июня.