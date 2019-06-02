«Справедливая Россия» выдвинула кандидата на выборы главы Петербурга

«Справедливая Россия» выдвинула замруководителя фракции в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Надежду Тихонову своим кандидатом на выборы губернатора региона. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.
«Кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга избрана Тихонова Надежда Геннадьевна», — заявил представитель «Справедливой России».
Партия «Гражданская платформа» также выдвинула на выборы главы Санкт-Петербурга своего кандидата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фракции, поступившем в РБК.