«Справедливая Россия» выдвинула кандидата на выборы главы Петербурга

«Справедливая Россия» выдвинула замруководителя фракции в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Надежду Тихонову своим кандидатом на выборы губернатора региона. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

«Кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга избрана Тихонова Надежда Геннадьевна», — заявил представитель «Справедливой России».

Партия «Гражданская платформа» также выдвинула на выборы главы Санкт-Петербурга своего кандидата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фракции, поступившем в РБК.

Так, участники собрания регионального отделения «Гражданской платформы» единогласно выбрали кандидатом председателя постоянной комиссии по градостроительной политике и землепользованию Михаила Амосова.