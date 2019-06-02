Познер попал в базу данных «Миротворца»

Российского журналиста и телеведущего Владимира Познера внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Страна.UA».

Согласно описанию на сайте, причиной стали «сознательное нарушение государственной границы Украины», чтобы попасть в Крым, участие в «пропагандистских мероприятиях» России против Украины, а также «попытка легализации аннексии» Крыма.

Портал «Миротворец» создали в 2014 году при поддержке одноименного негосударственного центра. Он собирает данные о людях, которых создатели сайта обвиняют в деятельности против Украины.

В конце мая в базу данных «Миротворца» попал российский актер и комик Михаил Галустян за то, что он посещал Крым после присоединения его к России.