В Афганистане погибли четверо детей в результате взрыва

Четверо детей погибли при срабатывании самодельного взрывного устройства в Афганистане. Об этом сообщил представитель полиции Абдул Карим Юриш, передает телеканал Tolo News в Twitter.

Он отметил, что бомба была заложена на дороге в провинции Фарьяб боевиками для атаки на афганистанских силовиков.

По словам представителя полиции, еще пять детей получили ранения, об их состоянии на данный момент ничего не известно. Возраст погибших и пострадавших он также не уточнил.

В конце апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества заявил об усилении позиций ИГ (запрещена в России) в Афганистане.

