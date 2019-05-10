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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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В Афганистане погибли четверо детей в результате взрыва

Четверо детей погибли при срабатывании самодельного взрывного устройства в Афганистане. Об этом сообщил представитель полиции Абдул Карим Юриш, передает телеканал Tolo News в Twitter.

Он отметил, что бомба была заложена на дороге в провинции Фарьяб боевиками для атаки на афганистанских силовиков.

По словам представителя полиции, еще пять детей получили ранения, об их состоянии на данный момент ничего не известно. Возраст погибших и пострадавших он также не уточнил.

В конце апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества заявил об усилении позиций ИГ (запрещена в России) в Афганистане.
 

Теги: Афганистан, взрыв, самодельная бомба, дети, смерть
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