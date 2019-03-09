Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке денге на Шри-Ланке

Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке денге на Шри-Ланке

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку на Шри-Ланку, о лихорадке денге в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Так, за первые два месяца текущего года в стране зарегистрировали 8904 случая лихорадки денге.

«Официальные власти контролируют ситуацию и принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки денге», — говорится в сообщении.

В целях профилактики инфекционных заболеваний ведомство рекомендует туристам соблюдать меры предосторожности, носить одежду, максимально закрывающую части тела, а также использовать специальные средства, отпугивающие насекомых.

Лихорадка Денге — вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров Aedes aegypti. Вирусная инфекция проявляется через 5-7 дней после укуса и сопровождается высокой температурой, сильными головными и мышечными болями. При геморрагической форме летальность составляет около 50%.