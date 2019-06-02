СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре под Хабаровском

СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре под Хабаровском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и троих детей при пожаре в загородном доме в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СК.

Дело завели по ч. 3 ст. 109 УК (неосторожное причинение смерти двум и более лицам). По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Пожар произошел в ночь на 2 июня в дачном садовом товариществе «Дальневосточник», которое располагается недалеко от села Смирновка. Площадь возгорания составила 70 кв. м.

В результате погибла 48-летняя женщина и трое ее малолетних внуков. В СК отметили, что ее 53-летний супруг и девятилетняя девочка спаслись.