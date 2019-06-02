При пожаре на даче под Хабаровском погибли женщина и трое детей

При пожаре на даче под Хабаровском погибли женщина и трое детей

В дачном доме в районе села Смирновка Хабаровского района произошел пожар, сообщает краевое управление МЧС. В результате погибли женщина и трое детей.

По предварительным данным ведомства, в момент происшествия в доме были семь человек. Спастись удалось 10-летней девочке, а также мужчине и женщине, которые получили ожоги рук. Погибли бабушка и три ее внука в возрасте семи, трех и почти двух лет.

Пожар произошел в ночь на 2 июня в дачном садовом некоммерческом товариществе «Дальневосточник». Площадь возгорания составила почти 70 кв. м, для его тушения потребовалось 40 минут.

Причины произошедшего устанавливаются. На месте работают следователи, сотрудники Государственного пожарного надзора и МЧС.