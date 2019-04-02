Жертвами пожара в Комсомольске-на-Амуре стали четыре человека

В результате пожара в квартире жилого дома в Комсомольске-на-Амуре погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ведомстве заявили, что возгорание произошло в пятиэтажном доме на проспекте Победы. «Оперативно прибывшие отделения пожарной охраны установили, что горят домашние вещи в одной из квартир на третьем этаже», — говорится в сообщении.

Во время тушения пожарные обнаружили тела троих мужчин без признаков жизни. Также была обнаружена пострадавшая женщина, которую передали медикам, однако впоследствии она скончалась.

Пожарным удалось в течение получаса ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 12 кв м. К ликвидации тушения были привлечены 18 человек и четыре единицы техники. «Причины возгорания и личности погибших устанавливаются. По факту пожара сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и следственного управления СК России проведут проверку», — сообщили в ведомстве.