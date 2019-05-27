Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

В ЦАХАЛ утверждают, что уничтожили установку, из которой запускали ракеты по израильскому истребителю

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.

«Ранее сегодня израильский истребитель подвергся обстрелу со стороны Сирии во время рутинного полета на севере страны», — говорится в сообщении.

В ответ ЦАХАЛ атаковал пусковую установку. «ЦАХАЛ серьезно относится к любой угрозе его самолетам и действует в их защиту», — добавили военные.

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