Сирийские ПВО отразили атаку со стороны Голанских высот

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,78 +0,13 EUR Бирж. 72,23 +0,02 Brent 72,32 -0,92% USD Нал. 65,42 63,72 EUR Нал. 73,32 71,60 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1155 -0,0017 BTC/USD Бирж. 7 345,00 -515,20 IMOEX 2 577,48 -0,14% RTSI 1 254,68 -0,53% DJIA 25 761,96 -0,39% Nasdaq 7 816,29 -1,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+26,61%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,61%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 17 мая, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 17 мая, 12:24
СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады Политика, 02:03 В Таганроге загорелся склад на территории бывшего хлебозавода Общество, 01:57 Чехия забила Италии восемь шайб в матче ЧМ по хоккею Спорт, 01:37 Сирийские ПВО отразили атаку со стороны Голанских высот Политика, 01:33 Судостроители решили возникшую из-за Украины проблему постройки фрегатов Политика, 01:02 Мать брошенной в московской поликлинике девочки объяснила свой поступок Общество, 00:56 Баскетболисты ЦСКА вышли в финал Евролиги Спорт, 00:26 Школьная учительница Рамзана Кадырова погибла в ДТП Общество, 00:20 Посольство назвало статью FT о Крымском мосте низкопробной журналистикой Политика, 17 мая, 23:59 Полиция задержала оставившую дочку в московской поликлинике женщину Общество, 17 мая, 23:59 Российские военные помогли обменять десять заложников в Сирии Политика, 17 мая, 23:30 СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн Политика, 17 мая, 23:22 Порошенко уволил бывшего генсека НАТО с поста советника Политика, 17 мая, 23:17 В Австрии потребовали отставки вице-канцлера из-за «сделки с россиянкой» Политика, 17 мая, 23:15
Политика ,  
0 
Сирийские ПВО отразили атаку со стороны Голанских высот

Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

По его данным, сирийские ПВО сбили воздушные цели в небе над провинцией Эль-Кунейтра.

Как сообщает телеканал Al Hadath, атака, которую совершил Израиль, была нацелена на пригород Дамаска, где находятся иранские военные объекты и склады с боеприпасами и техникой.

Политика
В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии

Глава неправительственной организации «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» Рами Абдул Рахман заявил телеканалу о том, что в пригороде сирийской столицы были слышны несколько взрывов, вызванных попаданием израильских ракет. Он отметил, что по меньшей мере три взрыва были слышны в районе аль-Касвы, который регулярно подвергается обстрелам.

Теги: Сирия, обстрел, ПВО, Голанские высоты
Материалы по теме
В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии
Политика
СМИ узнали о перехвате сирийскими ПВО израильских ракет в провинции Хама
Общество
Сирийские системы ПВО отразили атаку Израиля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter