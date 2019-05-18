Сирийские ПВО отразили атаку со стороны Голанских высот

Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

По его данным, сирийские ПВО сбили воздушные цели в небе над провинцией Эль-Кунейтра.

Как сообщает телеканал Al Hadath, атака, которую совершил Израиль, была нацелена на пригород Дамаска, где находятся иранские военные объекты и склады с боеприпасами и техникой.

Глава неправительственной организации «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» Рами Абдул Рахман заявил телеканалу о том, что в пригороде сирийской столицы были слышны несколько взрывов, вызванных попаданием израильских ракет. Он отметил, что по меньшей мере три взрыва были слышны в районе аль-Касвы, который регулярно подвергается обстрелам.