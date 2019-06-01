Взрыв разрушил пять зданий на заводе «Кристалл» в Дзержинске

Взрыв разрушил пять зданий на заводе «Кристалл» в Дзержинске

Взрыв на заводе АО ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области разрушил пять зданий завода. Площадь разрушения составила 800 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Как ранее сообщалось, в результате взрыва повреждено порядка 180 многоквартирных домов, а также несколько десятков учреждений социальной сферы. Последствия взрыва на заводе в Дзержинске ликвидируют 400 человек и почти 50 единиц техники.

Серия взрывов на предприятии прогремела в субботу, 1 июня. После этого на предприятии начался пожар, его площадь составила 100 кв. м. Сотрудников завода успели эвакуировать. При этом в результате взрыва пострадали 42 человека, из них четверо в тяжелом состоянии. Состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще девять человек получили легкие ранения. Информации о пострадавших не поступало.

В связи со случившимся следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб.