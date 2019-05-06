СК начал проверку после гибели украинского альпиниста на Эльбрусе

Управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарской Республике начало доследственную проверку обстоятельств смерти 34-летнего альпиниста из Украины при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщается на сайте управления.

По данным следствия, мужчина сам сообщил спасателям о том, что ему стало плохо во время восхождения. Отмечается, что, когда приехали спасатели, мужчина не подавал признаков жизни.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным регионального управления ГУ МЧС, альпинист потерял сознание на высоте 3,5 тыс. метров. Он совершал восхождение на Эльбрус в рамках XI международного фестиваля горных экстремальных видов спорта. Для его эвакуации выдвинулись 14 спасателей и две единицы техники.