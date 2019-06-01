В Роспотребнадзоре оценили слова врача Толоконской о пользе клещей

После укуса клеща у человека не вырабатывается иммунитет к инфекциям, которые переносят насекомые. Такое мнение высказал РИА «Новости» советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев, комментируя заявление медика о пользе клещей.

В частности, ранее заслуженный врач России, супруга бывшего Красноярского края Наталья Толоконская на своей странице «В Контакте» сообщила о пользе клещей.

В ее публикации отмечалось, что в Сибири, которая является природным очагом клещевого энцефалита, очень большая устойчивость к развитию заболевания. Она также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами. Впоследствии публикация со страницы Толоконской была удалена и профиль в соцсети закрыт. Однако в сети сохранился скриншот ее публикации.

«Наверное, она просто пытается популяризировать гомеопатические средства. Укусы клещей никак не могут повысить иммунитет», — отметил Малеев.

По его словам, эффективной защитой от энцефалита является только вакцинация. Он также отметил, что в случае укуса клеща необходимо обязательно идти в медучреждение и сдавать клеща на анализ.

В конце мая Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей, в связис чем в большинстве субъектов страны провели акарицидные обработки.

Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, обычно поражающее центральную нервную систему человека. Оно может привести к инвалидности и даже летальному исходу.