Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,43 +0,26 EUR Бирж. 73,04 +0,49 Brent 64,68 -4,25% USD Нал. 65,88 64,83 EUR Нал. 73,60 72,64 USD ЦБ 65,38 +0,33 EUR ЦБ 72,84 +0,42 EUR/USD 1,1167 +0,0038 BTC/USD Бирж. 8 510,10 -23,30 IMOEX 2 665,33 +0,22% RTSI 1 287,09 +0,04% DJIA 24 815,04 -1,41% Nasdaq 7 453,15 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 65,38 (+0,33) Quote, 31 мая, 12:48
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 72,84 (+0,42) Quote, 31 мая, 12:48
В Роспотребнадзоре оценили слова врача Толоконской о пользе клещей Общество, 21:01 Тренеры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» объявили стартовые составы на финал ЛЧ Спорт, 21:00 Карен Хачанов третий раз подряд вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 20:29 Дочь Алсу пожертвовала выигрыш в «Голос. Дети» на благотворительность Общество, 20:27 Суд арестовал обвиняемого в убийстве экс-главу Раменского района Общество, 20:15 В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов Общество, 20:00 Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 19:55 Российские волейболисты одержали первую победу в Лиге наций Спорт, 19:53 Более 286 млн руб. компенсаций выплатили по катастрофе SSJ100 Общество, 19:45 Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы Спорт, 19:36 Гендиректора завода в Дзержинске отстранили за день до взрывов Общество, 19:35 Полиция задержала мать оставленных в подмосковном хостеле детей Общество, 19:21 Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече Политика, 19:02 Ространснадзор обещал проверить РЖД после ЧП с поездом в Забайкалье Общество, 18:38
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
В Роспотребнадзоре оценили слова врача Толоконской о пользе клещей

После укуса клеща у человека не вырабатывается иммунитет к инфекциям, которые переносят насекомые. Такое мнение высказал РИА «Новости» советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев, комментируя заявление медика о пользе клещей.

В частности, ранее заслуженный врач России, супруга бывшего Красноярского края Наталья Толоконская на своей странице «В Контакте» сообщила о пользе клещей.
В ее публикации отмечалось, что в Сибири, которая является природным очагом клещевого энцефалита, очень большая устойчивость к развитию заболевания. Она также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами. Впоследствии публикация со страницы Толоконской была удалена и профиль в соцсети закрыт. Однако в сети сохранился скриншот ее публикации.

Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от клещей

«Наверное, она просто пытается популяризировать гомеопатические средства. Укусы клещей никак не могут повысить иммунитет», — отметил Малеев.

По его словам, эффективной защитой от энцефалита является только вакцинация. Он также отметил, что в случае укуса клеща необходимо обязательно идти в медучреждение и сдавать клеща на анализ.

В конце мая Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей, в связис чем в большинстве субъектов страны провели акарицидные обработки.

Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, обычно поражающее центральную нервную систему человека. Оно может привести к инвалидности и даже летальному исходу.

Теги: Роспотребнадзор, врач
Материалы по теме
Роспотребнадзор не зафиксировал роста обращений из-за укусов клещей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter