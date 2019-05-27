Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

В России начался сезон активности клещей, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. В связи с этим в большинстве субъектов страны проводятся акарицидные обработки, они уже закончены на территории более 84 тыс. га, поясняет ведомство.

В Роспотребнадзоре отметили, что количество обращений в медучреждения из-за укусов клещей не превышает среднемноголетних значений, а случаи заражения клещевым боррелиозом и энцефалитом — «единичные».

Ранее Роспотребнадзор напомнил россиянам, как защититься от клещей и переносимого ими вирусного энцефалита. По данным ведомства, наименее благополучные регионы по заболеваемости энцефалитом — Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный, а также Тверская и Ярославская области.