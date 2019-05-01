Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от клещей

Роспотребнадзор напомнил россиянам, как защититься от клещей и переносимого ими вирусного энцефалита. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Вирус передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной, при употреблении в пищу сырого молока и при раздавливании клеща либо расчесывании места укуса.

По данным службы, наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости вирусным энцефалитом являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, а также Тверская и Ярославская области.

За две недели до посещения этих территорий рекомендуется сделать прививку. Если клещ присосался, что в течение 96 часов людям без прививки делают серопрофилактику, то есть вводят человеческий иммуноглобулин против вируса.