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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от клещей

Роспотребнадзор напомнил россиянам, как защититься от клещей и переносимого ими вирусного энцефалита. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Вирус передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной, при употреблении в пищу сырого молока и при раздавливании клеща либо расчесывании места укуса.

По данным службы, наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости вирусным энцефалитом являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, а также Тверская и Ярославская области.

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За две недели до посещения этих территорий рекомендуется сделать прививку. Если клещ присосался, что в течение 96 часов людям без прививки делают серопрофилактику, то есть вводят человеческий иммуноглобулин против вируса.

Роспотребнадзор также посоветовал надевать специальные защитные костюмы или одежду, через которую клещ не сможет заползти. Рубашка должна быть с длинными рукавами, которые у запястья укреплены резинкой. Ее необходимо заправить в брюки, а их в свою очередь — в носки и сапоги. При этом голову и шею нужно закрыть косынкой.

Для защиты от клещей можно использовать репелленты, а также периодически осматривать свои одежду и тело. Роспотребнадзор рекомендует снимать клещей у врача.

Теги: Роспотребнадзор
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