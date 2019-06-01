Взрыв на оборонном заводе в Дзержинске выбил стекла в радиусе 3 км

Взрыв на оборонном заводе в Дзержинске выбил стекла в радиусе 3 км

Взрыв на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске по производству тротила выбил стекла в радиусе трех километров. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК) заместитель губернатора Нижегородской области Виктор Краснов.

«Взрыв пошел в 11:45 по московскому времени. Выбиты стекла в радиусе трех километров, на заводских территориях, затронут край города», — сказал Краснов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, в результате взрыва повреждено около 180 домов многоквартирных, а также несколько десятков учреждений социальной сферы. Собеседник агентства пояснил, что речи о разрушениях не идет.

По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, химической угрозы заражения в Дзержинске нет, как и угрозы повторных взрывов. «В настоящее время пожар на территории ГосНИИ «Кристалл» локализован. Более 400 спасателей находится на месте, работает более 50 единиц техники», — подтвердил Носков.

Он отметил, что в связи со случившимся организованы оперативные группы, которые объезжают территории. В настоящее время определяется размер причиненного ущерба.

Несколько взрывов на заводе прогремели в субботу, 1 июня, после чего начался пожар, его площадь составила 100 кв. м. Сотрудников предприятия удалось эвакуировать. Однако в результате случившегося пострадали 42 человека, четверо из них в тяжелом состоянии. Данных о погибших не поступало. Состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще девять человек получили легкие ранения.

По факту взрывов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил организовать оперативный штаб для расследования обстоятельств случишегося.