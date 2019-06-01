СК сообщил о задержании главы «Ивановского бройлера» по делу о хищении

СК сообщил о задержании главы «Ивановского бройлера» по делу о хищении

Правоохранительные органы задержали управляющего директора ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина по делу о хищении бюджетных средств Ивановской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Он был задержан вместе с бывшим губернатором региона Павлом Коньковым. Против них возбудили дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, они и другие неустановленные лица необоснованно перечислили около 700 млн руб. на счета организаций, которые входят в группу «Продо».

Ранее источник РБК сообщил о том, что сотрудник ФСБ задержал Конькова в доме экс-губернатора в деревне Шуренцево под Иваново. Собеседник добавил, что депутата допросили.