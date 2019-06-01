Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал документы для участия в выборах градоначальника. Об этом сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа, передает ТАСС.

«Произошло представление первым кандидатом документов о самовыдвижении, кандидат считается выдвинутым. Это врио губернатора Петербурга Александр Беглов», — сказал он.

«Фонтанка» отмечает, что Беглов приехал до официального открытия избирательной комиссии. По данным издания, рабочая группа приняла у него документы в 08:30, в то время как комиссия открывается в 09:00. В избиркоме ТАСС уточнили, что группа принимает документы в удобное для кандидатов время.

«Мы работаем для их удобства, не считаясь со своим временем. Сегодня мы приступили к работе с 7 утра», — сказали в комиссии.