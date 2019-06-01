ОИС потребовала принять меры против перенесших посольства в Иерусалим

Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала принять меры против входящих в ее состав стран, переместивших посольства в Иерусалим и открывших в городе торговые представительства. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Члены организации также призвали страны, переместившие посольства, отказаться от этого шага, так как он является «серьезным нарушением международного права и преднамеренным подрывом будущего мирного процесса на Ближнем Востоке».

Лидеры стран и правительств ОИС также выразили поддержку палестинцам и признали за ними право на самоопределение и создание независимого государства со столицей в Иерусалиме. В организации также осудили любое решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

В середине мая 2018 года США перенесли посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Открытие диппредставительство сопровождалась столкновениями палестинцев с израильскими военными. 14 мая на границе Израиля и сектора Газа погибли 37 человек и более 1 тыс. пострадали.