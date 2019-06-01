Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Поезд следовал из Новосибирска во Владивосток. По предварительным данным, никто не пострадал. Инцидент произошел в 05:38 мск.

В РЖД добавили, что в результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Причины случившегося выясняются. Последствия аварии ликвидируют восстановительные поезда, прибывшие со станций Шилка и Зилово.