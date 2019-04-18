В Свердловской области с рельсов сошла цистерна с топливом

В Свердловской области с рельсов сошла цистерна с топливом

В Березовском городском округе в Свердловской области с железнодорожных путей сошла цистерна с бензином, в результате чего произошла утечка топлива. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

ЧП произошло 18 апреля около 0:37 по местному времени (17 апреля 22:37 мск) при перегоне цистерн в промзоне.

«С целью недопущения возгорания разлившегося топлива пожарно-спасательные подразделения произвели пенную атаку», — отмечается в сообщении. Место происшествия оцеплено, ведется нейтрализация топлива и рекультивация грунта. Спасатели отмечают, что угрозы для жителей и окружающей среды нет.

По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность колесной пары цистерны.

В декабре 2018 года в Омской области с рельсов сошел 71 вагон военного состава, в том числе перевернулись пять цистерн с мазутом. В результате ЧП никто не пострадал. Движение поездов в сторону Тюмени было временно ограничено.

