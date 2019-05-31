В Свердловской области с рельсов сошли 16 вагонов с железной рудой

В Свердловской области с рельсов сошли 16 вагонов с железной рудой

В Свердловской области на станции Смычка Нижнетагильского региона 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов, сообщается на сайте Свердловской железной дороги.

При происшествии никто не пострадал. Экологической угрозы, отмечается на сайте, тоже нет. Движение на станции не прерывалось. На месте происшествия работает восстановительный поезд.

Причины аварии не сообщаются. Обстоятельства случившегося будет расследовать комиссия Свердловской железной дороги.

В феврале один вагон грузового поезда с углем сошел с рельсов в Свердловской области. Никто не пострадал, экологической угрозы тоже не было, однако сообщалось о задержке поездов Каменск-Уральский — Екатеринбург и Челябинск— Санкт-Петербург.

В январе в Свердловской области сошли с рельсов 16 грузовых вагонов с каменным углем. Пострадавших не было. Тогда нескольких поездов из Каменск-Уральского в Екатеринбург шли по измененному маршруту.