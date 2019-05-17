США отменили льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп принял решение с 17 мая отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я пришел к выводу, что, учитывая ее уровень экономического развития, было бы логичным отменить с 17 мая 2019 года обозначение Турции в качестве развивающейся страны-бенефициара», — говорится в документе.

Кроме того, в нем отмечается, что Трамп уведомил американский конгресс и турецкие власти об этом решении еще 4 марта текущего года. Президент подчеркнул, что за последние 45 лет, в течение которых Турция получает льготы в рамках GSP, ее экономика сильно выросла и диверсифицировалась.

В августе прошлого года Вашингтон пригрозил ответными мерами Анкаре за ввод пошлин на американские товары. Заместитель главы торгового представительства США Джеффри Джерриш заявлял, что поводом для подобного решения могут стать введенные Турцией тарифы на поставки товаров из США, затронувшие импорт в объеме $1,78 млрд.