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Захарова назвала пропажу «секретных» серверов в Киеве «заметанием следов»

Исчезновение серверов с секретной информацией из здания администрации президента Украины — «заметание следов» бывшим главой государства Петром Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Таким образом дипломат отреагировала на видео нового главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Данилюка, в котором рассказывается об исчезновении оборудования. Бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко позднее утверждал, что техника на самом деле не содержит конфиденциальных данных и была куплена на личные средства экс-президента. В итоге ее вернули арендодателю, уточнял он.

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Бывший пресс-секретарь Порошенко объяснил пропажу «секретных» серверов

Захарова также выразила возмущение тем, что установка в здании купленного якобы за деньги Порошенко оборудования не вызвала вопросов у Службы безопасности Украины. «Думаю, этот благотворительный трюк нужен был, чтобы потом замести следы: «Компы мои, что хочу, то и делаю», — предположила дипломат.

Теги: Мария Захарова, серверы, Украина
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