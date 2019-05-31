Ворота главного храма Минобороны украсят панно в честь 28 панфиловцев

Северные ворота главного храма Вооруженных сил России, который возведут в подмосковном парке «Патриот», будут украшены рельефным изображением в память о подвиге 28 героев-панфиловцев. Об этом сообщила газета «Красная звезда», которую издает Минобороны.

Панно с рельефными изображениями наиболее значимых сражений Великой Отечественной войны, создает скульптор Виталий Шанов. Они будут посвящены защите Брестской крепости, обороне Сталинграда и Севастополя, Смоленской, Ржевской и Сталинградской битвам, параду на Красной площади в ноябре 1941 года, а также подвигу 28 панфиловцев.

«Красная звезда» также указывает, что скульпторы использовали «достоверные исторические сюжеты, хотя и с элементами аллегории». При работе они обращались к фотографиям реальных участников событий.

Заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил Би-би-си, что Русская православная церковь не видит никакого противоречия ни в том, чтобы на стенах христианского храма были нанесены сцены сражений, ни в том, чтобы на одном из таких изображений фигурировал эпизод, который оспаривают историки.

«Для церкви достаточно того, что эти люди погибли, защищая свое отечество, своих родных и близких, и погибли героически. Этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы увековечить их память на барельефах», — сказал он, отметив, что изображения не являются религиозными. «Речь не идет о каком-то религиозном почитании панфиловцев, это очень важно подчеркнуть, это изображение следует рассматривать как символ героизма, жертвенности воинов, оно наполнено таким только смыслом», — сказал представитель РПЦ.