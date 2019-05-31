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Ворота главного храма Минобороны украсят панно в честь 28 панфиловцев

Северные ворота главного храма Вооруженных сил России, который возведут в подмосковном парке «Патриот», будут украшены рельефным изображением в память о подвиге 28 героев-панфиловцев. Об этом сообщила газета «Красная звезда», которую издает Минобороны.

Панно с рельефными изображениями наиболее значимых сражений Великой Отечественной войны, создает скульптор Виталий Шанов. Они будут посвящены защите Брестской крепости, обороне Сталинграда и Севастополя, Смоленской, Ржевской и Сталинградской битвам, параду на Красной площади в ноябре 1941 года, а также подвигу 28 панфиловцев.

«Красная звезда» также указывает, что скульпторы использовали «достоверные исторические сюжеты, хотя и с элементами аллегории». При работе они обращались к фотографиям реальных участников событий.

Заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил Би-би-си, что Русская православная церковь не видит никакого противоречия ни в том, чтобы на стенах христианского храма были нанесены сцены сражений, ни в том, чтобы на одном из таких изображений фигурировал эпизод, который оспаривают историки.

«Для церкви достаточно того, что эти люди погибли, защищая свое отечество, своих родных и близких, и погибли героически. Этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы увековечить их память на барельефах», — сказал он, отметив, что изображения не являются религиозными. «Речь не идет о каком-то религиозном почитании панфиловцев, это очень важно подчеркнуть, это изображение следует рассматривать как символ героизма, жертвенности воинов, оно наполнено таким только смыслом», — сказал представитель РПЦ.

Подвиг героев-панфиловцев — ставшая легендарной история о 28 солдатах 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Впервые сообщение о бое у разъезда Дубосеково было опубликовано в «Красной звезде» в ноябре 1941 года. Журналист Александр Кривицкий описал события боя, в ходе которого бойцы в ходе четырехчасового боя уничтожили 18 вражеских танков. Кривицкий поименно перечислил 28 погибших в ходе сражения бойцов.

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Вместе с тем глава Госархива Сергей Мироненко в 2015 году назвал бой 28 панфиловцев мифом. Мироненко ссылался на данные расследования 1948 года. Так, в справке-докладе по итогам расследования, подписанной главным военным прокурором Вооруженных сил СССР Николаем Афанасьевым, говорилось, что «подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, редактора «Красной звезды» Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого».

Документ привел к широкой общественной дискуссии, участие в которой, в частности, принял министр культуры Владимир Мединский. Он написал колонку для «Российской газеты», где сообщил, что в архивах контрразведки СМЕРШа были найдены документы, которые подтверждают факт боя у разъезда Дубосеково в ноябре 1941 года. «Документы свидетельствуют в пользу фактологической достоверности версии «Красной звезды» даже больше, чем все полагали ранее», — написал он.

Главный храм Вооруженных сил России планируют завершить к 2020 году. Его высота составит 95 м, он станет третьим по высоте среди всех православных храмов в мире.

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