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Мединский рассказал о найденном подтверждении боя 28 панфиловцев
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Мединский рассказал о найденном подтверждении боя 28 панфиловцев
Общество, 21:35
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Мединский рассказал о найденном подтверждении боя 28 панфиловцев
Хотя бой 28 панфиловцев у разъезда Дубосекова и считался легендой, в архиве СМЕРШа удалось найти документы, подтверждающие историческую реальность этого события, утверждает министр культуры
Мемориал памяти 28 героев-панфиловцев в Волоколамском районе (Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости)

Документы, найденные после рассекречивания в архивах контрразведки СМЕРШа, подтверждают факт боя у разъезда Дубосеково в ноябре 1941 года. Об этом министр культуры Владимир Мединский рассказал в авторской колонке в «Российской газете».

«Российское военно-историческое общество последние два года вело поиски в архивах. И вот — удача. Осенью 2018 года рассекречено дело под грифом «Смерш» 1942–1944 годов, в котором обнаружены: три новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был, два новых описания боя, многочисленные подробности обстоятельств вокруг подвига (скажем, слова политрука Клочкова «Отступать некуда»)», — пишет Мединский.

Бой у разъезда Дубосеково был впервые описан журналистом «Красной Звезды» Александром Кривицким. В своей статье, опубликованной в ноябре 1941 года, через несколько недель после боев у Дубосеково, он описал события с участием бойцов 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Кривицкий поименно указывал имена всех 28 участников боя. Также в его статье приводились и слова политрука Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!»

Расследование 1947–1948 годов показало, что часть награжденных посмертно бойцов остались в живых. Кроме того, уже позднее обнаружился ряд несостыковок в официальной версии боя, поставивших под сомнение сам факт описанных в статье Кривицкого событий.

Министр признал, что бой 28 панфиловцев признавался скорее символом, нежели историческим фактом. Однако новые документы позволяют изменить эту точку зрения. «Документы свидетельствуют в пользу фактологической достоверности версии «Красной Звезды» даже больше, чем все полагали ранее», — пояснил он.

В колонке Мединского в «Российской газете» приводятся материалы расследования СМЕРШа, проведенного в 1942 году. Контрразведка изучала причины появления неточностей в материале о бое 28 панфиловцев.

В числе прочих аргументов Мединский приводит показания начальника штаба 1075-го гвардейского стрелкового полка, старшего лейтенанта Андрея Веткова, допрошенного СМЕРШем.

«Очень большую роль во всей подготовке материалов и допущенных извращений играла та слишком большая спешка, которую проявили и те, которые оформляли материалы, и те, которые проверяли и продвигали эти материалы. Одно несомненно, что бы ни вкралось в дело: массовый героизм, проявленный в бою с немецко-фашистскими танками в бою под Дубосеково 16 ноября 1941 года, — неопровержимый факт, и ничто не должно стереть светлой памяти 28 героев-панфиловцев», — утверждал Ветков в июле 1942 года.

Также Мединский цитирует показания бывшего военкома полка Мухамедьярова и одного из оставшихся в живых 28 панфиловцев — Иллариона Васильева. Как отмечает глава Минкультуры, слова Васильева, пусть и не дословно, подтверждают и легенду о словах политрука Клочкова, обращенных к бойцам. «Под утро 16 ноября 1941 года немцы повели наступление на нашу оборону, сперва началась бомбежка с самолетов противника, главным образом по правому флангу… политрук т. Клочков приказал выйти из окопов в проходимые щели и сказал нам, что мы остались одни на рубеже, отходить не будем, а будем драться до последнего», — говорится в показаниях Васильева.

Ранее Мединский не отрицал того, что статья в «Красной Звезде», положившая начало легенде о 28 панфиловцах, «сильно видоизменила факт». «Мнений на эту тему бесконечное количество. Сколько подбили танков, практически сейчас узнать нельзя. Есть позиция главной районной прокуратуры, есть позиция следствия, есть позиция «Красной Звезды», есть позиция Куманева, который беседовал с некоторыми участниками боя, и так далее. Факт был, но очень сложный, он является предметом изучения исторической науки», — объяснял свою позицию Мединский.

Вместе с тем глава Госархива Сергей Мироненко в 2015 году назвал бой 28 панфиловцев «мифом». Мироненко ссылался на данные расследования 1948 года. Так, в справке-докладе по итогам расследования, подписанной главным военным прокурором Вооруженных сил СССР Николаем Афанасьевым, утверждалось: «Подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, редактора «Красной Звезды» Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого». «Беда советского строя в том и заключалась, что придуманные герои были намного важнее реальных», — заключил Мироненко. 16 марта 2016 года Мироненко был отправлен в отставку с поста директора Госархива, сохранив, однако, должность научного руководителя организации.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Владимир Мединский , Великая Отечественная война
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