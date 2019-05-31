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Мордашов проведет децентрализацию попавших под санкции «Силовых машин»

Инвестиционная компания «Севергрупп», управляющая активами Алексея Мордашова, объявила о пересмотре бизнес-модели группы компаний «Силовые машины». В рамках новой стратегии будет проведена децентрализация активов «Силовых машин» с выделением четырех самостоятельных бизнес-единиц:

  • ПАО «Силовые машины» — крупная генерация
  • ОАО «Калужский турбинный завод» — малая и средняя генерация
  • ОАО ТКЗ «Красный котельщик» — теплообменное оборудование
  • ООО «Силовые машины — завод «Реостат» — электротехника

Управлять вновь созданными структурами будет отдельная управляющая и инвестиционная компания — ООО «НордЭнергоГрупп», гендиректором которой стал сам Мордашов.

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«Необходимость корректировки назрела давно: нынешняя бизнес-модель «Силовых машин», в основе которой жесткая вертикаль управления всеми операционными процессами, не позволяет гибко реагировать на рыночные изменения, быстро осваивать новые технологии, динамично развивать новые перспективные направления. Реорганизация позволит бизнесам лучше обслуживать клиентов и адаптироваться к требованиям рынков, на которых они работают», — говорится в сообщении «Севергрупп».

26 января 2018 года Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США включило «Силовые машины» в санкционный список. В марте 2019 года аналогичное решение приняло правительство Канады.

Теги: Алексей Мордашов, «Севергрупп», «Силовые машины»
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