Мордашов проведет децентрализацию попавших под санкции «Силовых машин»

Инвестиционная компания «Севергрупп», управляющая активами Алексея Мордашова, объявила о пересмотре бизнес-модели группы компаний «Силовые машины». В рамках новой стратегии будет проведена децентрализация активов «Силовых машин» с выделением четырех самостоятельных бизнес-единиц:

ПАО «Силовые машины» — крупная генерация

ОАО «Калужский турбинный завод» — малая и средняя генерация

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» — теплообменное оборудование

ООО «Силовые машины — завод «Реостат» — электротехника

Управлять вновь созданными структурами будет отдельная управляющая и инвестиционная компания — ООО «НордЭнергоГрупп», гендиректором которой стал сам Мордашов.

«Необходимость корректировки назрела давно: нынешняя бизнес-модель «Силовых машин», в основе которой жесткая вертикаль управления всеми операционными процессами, не позволяет гибко реагировать на рыночные изменения, быстро осваивать новые технологии, динамично развивать новые перспективные направления. Реорганизация позволит бизнесам лучше обслуживать клиентов и адаптироваться к требованиям рынков, на которых они работают», — говорится в сообщении «Севергрупп».