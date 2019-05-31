Левада-центр сообщил об одобрении деятельности Путина 66% россиян

Левада-центр вслед за ВЦИОМом опубликовал на своем сайте опрос об отношении россиян к институтам власти.

Исследование показало, что деятельность президента Владимира Путина одобряют 66% опрошенных. Эта цифра по сравнению с январем выросла на 2%, а по сравнению с маем 2018 года упала на 13% (с 79%). Не одобряют деятельность главы государства 32%. Уточняется, что респондентам задавали вопрос в формулировке: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента России?».

По данным опроса, деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 33% опрошенных, правительства — 42%, Госдумы — 38%.

Опрос проводился 24—29 мая, в нем приняли участие 1616 человек из 50 субъектов России.

24 мая ВЦИОМ опубликовал опрос, который показал, что доля доверяющих президенту россиян составила 31,7%. Респондентам задавали открытый вопрос, их просили назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют. Об одобрении деятельности президента заявили 65,8%. В этом случае задавался вопрос о том, как люди оценивают работу Путина по посту президента.

Накануне, комментируя эти результаты, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть много разных рейтингов, в том числе электоральный, который перешел к росту. В связи с этим Кремль попросил от социологов анализа, как коррелируют эти данные. Позднее на сайте ВЦИОМа появился новый раздел с обновленной методикой измерения — у респондентов прямо интересовались, доверяют ли они политикам, называя конкретные имена. На вопрос о доверии Путину по этой методике оценки положительно ответили 72,3% респондентов.