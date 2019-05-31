Кремль обозначил условие для первой встречи Путина с Зеленским

Для проведения встречи в формате «нормандской четверки» в июле необходимо понимание относительно готовности Украины идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков добавил, что после того, как на Украине избрали нового президента — Владимира Зеленского, возобновился диалог о невыполнении минских договоренностей.

В Кремле знают, что украинский лидер обсуждал данный вопрос с иностранными главами МИД, «но конкретных прикидок пока нет», заключил Песков.

Накануне в Киеве анонсировали возможную встречу «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) в июле этого года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подчеркнул, что Киев намерен изменить состав контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе («минской группы»). Он отмечал, что не видит участником процесса Виктора Медведчука, который ранее также заявил, что не планирует представлять интересы команды Зеленского на переговорах с Россией.