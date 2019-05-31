Организаторов фотосессии с окровавленной машиной у мемориала арестовали

Двое участников фотосессии с окровавленной машиной, которая прошла рядом с мемориальным комплексом «Малая земля» в Новороссийске, получили 12 суток административного ареста на двоих. Об этом сообщается на сайте администрации и думы города.

Отмечается, что фотосессию организовали три человека: двое мужчин 35 и 34 лет и 33-летняя женщина. Водителю выписали штраф. Другого мужчину арестовали на десять суток, а женщину оставят под административным арестом на двое суток. Их будут содержать в спецприемнике для нарушителей по административным делам.

Нарушители извинились перед горожанами и отметили, что действовали без «злого умысла». На сайте администрации сообщается, что позже они возложили цветы к монументу.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил 30 мая провести проверку в связи с фотосессией у мемориала в Новороссийске. Следственный комитет заинтересовался случившимся после сюжета телеканала НТВ.