Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с фотосессией у памятника участникам Великой отечественной войны в Новороссийске. Об этом сообщается на сайте СК.

Сюжет о фотосессии группы молодых людей вышел в эфире одного из федеральных каналов. «Среди реквизитов фотосессии оказался стилизированный под «окровавленный» автомобиль, а девушки фотографировались в откровенных позах», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сюжет вышел на телеканале НТВ. В ролике была показана фотосессия, сделанная на фоне мемориала «Малая земля». В отношении участников видео были составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, а также о парковке на пешеходной зоне. По данным телеканала, личности участников фотосессии уже установлены, это приезжие из Оренбургской области и Анапы.