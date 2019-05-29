На Украине завели уголовное дело после пропажи секретных серверов

Государственное бюро расследований (ГБР) начало следствие после сообщений о пропаже серверов с секретной информацией из администрации президента Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Производство заведено по ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса республики (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия). Поводом для начала расследования, отметили в ГБР, стало появление в СМИ видеообращения секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка, сообщившего об отсутствии оборудования.

Данилюк опубликовал обращение 28 мая. Он показал запись из ситуативной комнаты в здании администрации президента и рассказал о пропаже. На записи видно, что в одном из помещений из стены торчат провода.

Бывший пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в тот же день объяснил, что технику в ситуационную комнату президент покупал за свой счет. Секретной информации, по его словам, на ней не было.