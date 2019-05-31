Власти Москвы посоветовали водителям пересесть на метро из-за непогоды

Власти Москвы посоветовали водителям в пятницу быть осторожнее с парковкой из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter. В ЦОДД посоветовали водителям тщательнее выбирать маршруты и при возможности пользоваться метрополитеном.

«Сегодня не лучший день для водителя — с утра ждем дождь с грозой и сильным ветром (не паркуйтесь под рекламой), а после обеда — дачный разъезд», — указали в ЦОДД. Там также отметили, что из-за дачников час пик начнется раньше обычного, а закончится позже.

Накануне МЧС предупредило о ливне, грозе, граде и порывах ветра до 15–20 м/с в Московском регионе.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первых числах июня в Москве ожидается небольшое понижение температуры. Температура не будет подниматься выше плюс 26 градусов.