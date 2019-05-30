МЧС предупредило о грозе и граде в Подмосковье

МЧС предупредило о грозе и граде в Подмосковье

ГУ МЧС по Московской области сообщило о том, что 30 мая в Подмосковье резко ухудшатся погодные условия, сообщается на сайте МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 21:00 мск по Московской области местами ожидается ливень, гроза, град с порывами ветра 15–20 м/с.

МЧС советует по возможности остаться дома, закрыть окна и форточки, не прятаться от непогоды около стен домов, на остановках, около рекламных щитов, под деревьями и рядом с недостроенными зданиями. Машины рекомендуется ставить в гаражи или парковать подальше от деревьев.

Ранее синоптики центра «Фобос» сообщали, что во второй половине недели жара спадет и в столице начнутся небольшие дожди. Температура при этом будет на уровне 21–23 градуса выше нуля.