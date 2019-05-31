Гидрометцентр сообщил об ослаблении жары и новом потеплении в Москве

Гидрометцентр сообщил об ослаблении жары и новом потеплении в Москве

В Москве ожидается небольшое понижение температуры в первых числах июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, 1 июня столбики термометров покажут 20-25 градусов тепла, 2 июня — 24-26 градусов тепла, а 3 июня вновь 20-25 градусов тепла. Тем не менее, ближе ко второй пятидневке месяца температура вновь начнет повышаться.

Так, по предварительным данным, уже 4 июня в Москве ожидается до 27 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, на первых выходных лета воздух прогреется до 29 градусов выше нуля. Осадки в столице не ожидаются.