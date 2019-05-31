Общество , 09:11
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Гидрометцентр сообщил об ослаблении жары и новом потеплении в Москве
В Москве ожидается небольшое понижение температуры в первых числах июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, 1 июня столбики термометров покажут 20-25 градусов тепла, 2 июня — 24-26 градусов тепла, а 3 июня вновь 20-25 градусов тепла. Тем не менее, ближе ко второй пятидневке месяца температура вновь начнет повышаться.
Так, по предварительным данным, уже 4 июня в Москве ожидается до 27 градусов тепла.
По данным Гидрометцентра, на первых выходных лета воздух прогреется до 29 градусов выше нуля. Осадки в столице не ожидаются.