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Технологии и медиа ,  
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Рогозин назвал ракету «Протон-М» «серьезным мужиком»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter назвал «серьезным мужиком» ракету-носитель «Протон-М», которая вывела на орбиту спутник «Ямал-601». 

«Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником «Ямал-601» стартовала с космодрома Байконур 30 мая в 20:42 мск. Уипр «Бриз-М» успешно вывел спутник на орбиту. «Ямал-601» был принят в управление изготовителем.

На орбите «Ямал-601» заменит «Ямал-202» в орбитальной позиции 49 градусов восточной долготы. Кроме того, спутник обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в Интернет в Ka-диапазоне.

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Запуск ракеты стал первым стартом носителя такого типа в 2019 году. Ракету и разгонный блок изготовили в Центре им. М.В. Хруничева в рамках реализации проекта «Ямал-601», входящего в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в России.

Теги: «Роскосмос», ракета-носитель, Дмитрий Рогозин
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