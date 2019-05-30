Технологии и медиа , 21:02
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Ракета с самым мощным российским спутником стартовала с Байконура
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с российским спутником связи и телевещания «Ямал-601» в интересах оператора АО «Газпром космические системы». Об этом сообщает «Роскосмос» в Twitter.
Старт ракеты был произведен в 20:42 мск. Спустя 119 секунд после старта произошло отделение первой ступени ракеты-носителя. Еще через 208 секунд штатно отделилась вторая ступень ракеты.
«346 секунд — произошел сброс створок головного обтекателя», — отметили в госкомпании.
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