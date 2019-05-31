Корабль ВМС США Mount Whitney вошел в Балтийское море

Командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря в обход пролива в Дании Большой Бельт. Об этом свидетельствуют данные международной системы слежения за передвижениями судов AIS.

Как ранее сообщало издание Breaking Defense, корабль будет задействован в военно-морских учениях НАТО Baltops-2019.

Согласно данным ВМС США, в текущем году учения пройдут с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. В них примут участие 18 стран-членов НАТО, а также партнеры Североатлантического альянса. В маневрах задействуют порядка 12 тыс. военнослужащих, 44 военных корабля и около 40 самолетов и вертолетов.

Морские учения Baltops проводятся с 1972 года, их организует командование морских ударных сил и поддержки НАТО. Целью учений заключается демонстрация военно-морской составляющей НАТО в районе Балтийского моря.

В начале мая в Балтийское море вошла группировка кораблей НАТО во главе с датским фрегатом «Тетис».