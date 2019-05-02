Группировка кораблей НАТО вошла в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО во главе с датским фрегатом «Тетис» вошла в Балтийское море, следует из данных мониторингового ресурса Intel Ska & Air.

Фрегат в сопровождении группы минных тральщиков ВМС Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Германии минувшей ночью прошел через пролив Эресунн. В настоящее время корабли находятся у датского острова Борнхольм, свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic.

18 апреля сообщалось о прибытии военно-морской группы НАТО в акваторию Балтийского моря. В ее состав вошли эсминец «Грейвли» (США), а также фрегаты «Генерал К. Пуласки» (Польша), «Геков» (Турция) и «Хуан де Бурбон» (Испания).

Как сообщали в Национальном центре управления обороной, действия группы отслеживали российские корабли.